Verteidigt Novak Djokovic seinen Titel, holt sich Rafael Nadal zum 14. Mal die Krone, schlägt Teenager Carlos Alcaraz zu oder triumphiert Alexander Zverev erstmals bei einem Grand-Slam-Event?

Es werden besondere French Open in diesem Jahr. Nicht nur aufgrund der Stars, sondern auch wegen des neuen Reglements

Ad

Künftig wird in Paris genauso wie in Wimbledon, bei den US Open und den Australian Open beim Stand von 6:6 im finalen Durchgang ein Tiebreak bis zehn Punkte gespielt.

French Open 886 Mal Roland-Garros - die French Open live bei Eurosport 17/05/2022 AM 09:53

Allerdings werden die Mitfavoriten Zverev und Alcaraz heute ( hier geht es zum Sonntags-Spielplan ) alles dafür tun, dass es gar nicht erst zu einem fünften Satz kommt.

Der 1. Turniertag im Liveticker:

Thiem kämpft gegen Negativserie

Für Dominic Thiem wird es gleich um 11:00 Uhr ernst. Der zweimalige French-Open-Finalist und einstige US-Open-Champion kassierte sei seinem Comeback Ende März nur Niederlagen - sechs an der Zahl. In Roland-Garros will er den Fluch nun brechen und trifft dabei in Runde eins auf den Bolivianer Hugo Dellien.

Exklusiv: Mischa Zverev über Chancen von Alex Zverev

Mischa Zverev verrät im Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball, dass im Zverev-Lager bei einem gemeinsamen Abendessen die Favoritenrolle kontrovers diskutiert worden sei. "Sascha sagte, dass die Wettanbieter vorhersagen, Alcaraz hätte die größten Chancen, die French Open zu gewinnen", so Mischa Zverev. Doch dass der Shootingstar aus Murcia nun als aussichtsreicher Kandidat auf den Gewinn des Coupe des Mousquetaires gehandelt wird, stößt dem Olympiasieger sauer auf. "Da hat er gesagt: 'Weißt du, als es damals Nadal oder Djokovic waren, war es okay. Jetzt Alcaraz - nein!'", zitiert Mischa seinen Bruder.

Die neue Podcast-Folge mit Mischa Zverev jetzt anhören:

886 Matches - French Open LIVE bei Eurosport

Eurosport überträgt Roland-Garros mit umfangreicher Rahmenberichterstattung vom ersten Aufschlag bis zum finalen Matchball live im Free-TV bei Eurosport 1. Als Experten sind Barbara Rittner und Mischa Zverev dabei. Bei Eurosport mit Joyn PLUS+ sind alle Spiele live und werbefrei zu sehen. Unter allen Courts können die Zuschauer/innen hier ihr persönliches Lieblingsmatch auswählen.

Herzlich willkommen im Liveticker der French Open

Los geht's - das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison geht vom 22. Mai bis 5. Juni in Roland-Garros über die Bühne. Eurosport.de begleitet alle 15 Turniertage des Sandplatzklassikers hier im Liveticker für Euch. Viel Spaß dabei.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alle French-Open-Champions auf einen Blick

Mischa Zverev exklusiv: Alex Zverev nicht einverstanden mit Alcaraz als Favorit

French Open Ansetzungen Sonntag (1. Tag): Zverev, Thiem und Alcaraz gefordert VOR 15 STUNDEN