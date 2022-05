"Stand up for the champion" hallte durch das Foro Italico, als Novak Djokovic den Pokal zum sechsten Mal in seiner Karriere in den Himmel über der Ewigen Stadt reckte. Die Siegeshymne des italienischen Musikers Patrizio Buanne war dem Weltranglistenersten offenbar wohlbekannt. Nachdem er die Trophäe geküsst hatte, trat er ans Mikrofon – und stimmte in den Refrain mit ein.

Doch der "Champion" in Rom war am Sonntagmittag kein anderer als Djokovic selbst: Zuvor hatte der 34 Jahre alte Serbe Stefanos Tsitsipas im Finale beim Sandplatz-Masters 6:0, 7:5 (7:6) geschlagen und seinen 38. Masters-Titel eingefahren – ausgerechnet in der italienischen Hauptstadt.

"Es ist immer sehr besonders, hier zu spielen", sagte der 20-fache Grand-Slam-Champion nach dem Match auf dem Center Court in perfektem italienisch. "Es ist ein Ort, der mir stets Selbstvertrauen gegeben hat. Es fühlt sich an wie zu Hause, an diesem Ort und in diesem Land zu spielen", sagte Djokovic und bedankte sich bei den Tifosi für deren "Unterstützung und die Energie".

Pünktlich zur Mission Titelverteidigung ist Djokovic voll auf Kurs: Eine Woche vor Beginn der French Open (22. Mai bis 5. Juni live im TV bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn+) feierte er seinen ersten Turniersieg in diesem Kalenderjahr. Der amtierende Roland-Garros-Gewinner meldete sich nach einem schwierigen Saisonbeginn eindrucksvoll zurück.

Spanier im Fokus der Öffentlichkeit

Denn nach der Einreise-Posse in Australien entfernte sich das sportliche Scheinwerferlicht Schritt für Schritt von Djokovic. Als Rafael Nadal in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel feierte, saß er aufgrund seines Impfstatus vor dem Fernseher. Ebenso, als sich Carlos Alcaraz erst mit seinem Halbfinaleinzug in Indian Wells und später in Miami mit seinem ersten Masters-Titel in die Weltspitze katapultierte.

Der Belgrader scheiterte dagegen in Monaco in seinem Auftaktmatch an Alejandro Davidovich Fokina (3:6, 7:6, 1:6), verlor in seiner Heimatstadt das Finale gegen Andrey Rublev (2:6, 7:6, 0:6) und unterlag in der vergangenen Woche dem 19 Jahre alten Shootingstar Alcaraz aus Spanien im Halbfinale von Madrid (7:6, 5:7, 6:7).

Einen Tag später, mit der Machtdemonstration im Endspiel gegen Alexander Zverev, machte sich Alcaraz in der spanischen Hauptstadt auch für Djokovic zu "einem der Top-Favoriten" auf den Sieg in Paris. "Bis hierhin ist er in diesem Jahr - ohne Zweifel - der beste Spieler der Welt mit den Ergebnissen, die er eingefahren hat", adelte ihn der Serbe . Der Olympiasieger sagte nach der Pleite im Endspiel ebenfalls: "Du bist derzeit der beste Spieler der Welt!"

Djokovic erobert Rom erneut

Erst schied Nadal in Madrid mit einer erneuten Fußverletzung aus, dann sagte auch Alcaraz seinen Start in Italien mit Fußproblemen ab.

Und Djokovic? Stürmte in Rom zurück auf den Tennis-Olymp. Der Serbe fegte auf dem Weg zum sechsten Erfolg in der Ewigen Stadt Arslan Karatsev (6:3, 6:2), Stan Wawrinka (6:2, 6:2), Felix Auger-Aliassime (7:5, 7:6), Casper Ruud (6:4, 6:3) und Tsitsipas (6:0, 7:6) aus dem Weg und blieb dabei im gesamten Turnier ohne einen einzigen Satzverlust. Im Halbfinale durchbrach er zudem die Schallmauer von 1000 Siegen auf der ATP Tour – als erst fünfter Spieler der Geschichte.

Tsitsipas, vor kurzem von Alexander Zverev noch als "bester Sandplatzspieler der Welt" bezeichnet, kassierte im ersten Satz die Demütigung eines Bagel und verneigte sich danach vor Djokovic: "Ich hoffe, ich kann eines Tages dein Level erreichen."

"Ich habe meine Form über die vergangenen Wochen aufgebaut", sagte Djokovic nach dem Finale im On-Court-Interview . "Ich wusste, dass ich meine beste Form auf Sand normalerweise rund um Rom erreiche", erklärte er.

Das Pendel schwingt um

Eine perfekte Turnierplanung: Sieben Tage vor dem Start in Paris lässt der Weltranglistenerste die Muskeln spielen.

Eurosport-Experte Mats Wilander hatte Djokovic als einer der wenigen schon im März auf dem Zettel . "Für die physische Fitness konnte er sich seinen Trainingsplan perfekt zusammenstellen", hatte der 57 Jahre alte Schwede erklärt und ihn in den Kreis der Topfavoriten aufgenommen. Aber, so Wilander: "Er wird ein bisschen Selbstvertrauen im Vorfeld der French Open brauchen."

Die physische Fitness stellte er während des Turniers von Rom unter Beweis – das getankte Selbstvertrauen danach: "Vor zwei Tagen habe ich großartig gespielt", sagte er, um in Bezug auf das Finale gegen den 23 Jahre alten Griechen zu ergänzen: "Heute habe ich einen perfekten ersten Satz gespielt."

Lange war das Momentum auf Seiten der Spanier. Eine Woche vor der Mission Titel Nummer drei in der Stadt der Liebe präsentiert sich Djokovic nun aber schon in Topform. "Es könnte nicht besser sein, als mit einem Titel im Rücken zu Roland-Garros zu fahren", sagte Djokovic nach dem Endspiel, den 21. Grand-Slam-Triumph fest im Visier. Am Sonntag schwang das Favoritenpendel um. Von Spanien nach Serbien.

Djokovic fährt als Favorit nach Paris. Gut möglich, dass am Finaltag in drei Wochen auf dem Court Philippe-Chatrier – wie in Italien - auch die französischen Zuschauer aufstehen. Aufstehen für den Champion.

