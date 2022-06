"Das hat er schon oft getan, das überrascht mich überhaupt nicht", fügte er hinzu.

Gegen den Djoker verschwand der Rekord-Grand-Slam-Gewinner nach dem verlorenen zweiten Satz in der Kabine, trumpfte danach ohne körperliche Probleme zu zeigen groß auf und entschied die Partie ( Highlights im Video ) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 für sich.

Der 13-malige French-Open-Sieger Nadal hat seit Wochen mit Fußproblemen zu kämpfen. "Ich bin nicht verletzt, ich lebe mit dieser Verletzung", sagte der Mallorquiner noch nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-Turnier in Rom in Mai.

Auch seine Worte nach dem Sieg gegen Konkurrent Djokovic sorgten nicht gerade für Optimismus bei den Tennis-Fans: "Natürlich werde ich weiter kämpfen, eine Lösung dafür zu finden, aber bislang haben wir keine gefunden. Ich habe, was ich habe in meinem Fuß. Wenn wir also nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich."

Der Weltranglistenerste Djokovic zollte seinem Gegenüber dennoch großen Respekt für seine Leistung: "Nadal hat gezeigt, warum er der Champion ist, der er ist. Er hat den Sieg verdient, keine Frage."

