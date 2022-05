Tennis

French Open 2022: Ons Jabeur kickt Tennisball vor Wut Richtung Tribüne

Ons Jabeur erlebte in der ersten Runde der French Open 2022 gegen Magda Linette einen schwarzen Tag und scheiterte schon an der Auftakthürden in Paris. Im zweiten Satz kickt sie nach einer zu langen Rückhand den Tennisball vor Wut Richtung Tribüne.

00:01:18, vor 6 Stunden