Otte kämpfte sich nach 0:2-Satzrückstand zurück ins Match, zog in einem spannenden fünften Durchgang aber den Kürzeren.

Auch Peter Gojowczyk blieb bei seiner vierten Hauptfeld-Teilnahme der erstmalige Einzug in die zweite Runde der French Open verwehrt. Der 32 Jahre alte Münchner scheiterte am Dienstag in seinem Auftaktmatch in Paris mit 2:6, 2:6, 1:6 am Italiener Lorenzo Sonego. "Ich bin schon enttäuscht", sagte Gojowczyk: "Ich werde es in Paris weiter probieren und nicht den Kopf in den Sand stecken."

Während Gojowczyk in Wimbledon, bei den Australian Open und den US Open schon Siege erringen konnte, tat er sich nach gutem Start und einem schnellen Break gegen Sonego erneut schwer beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt und blieb letztlich chancenlos.

Auch die deutsche Qualifikantin Nastasja Schunk, die als sogenannte "Lucky Loserin" noch ins Turnier gerutscht war, schied am Dienstag aus. Die 18-Jährige unterlag der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep 4:6, 6:1, 1:6

Otte spielt grandiosen Ball im fünften Satz - und sorgt für Schrecksekunde

Alexander Zverev, Angelique Kerber sowie Andrea Petkovic haben derweil den Sprung in die zweite Runde von Paris geschafft.

