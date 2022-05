Während Gojowczyk in Wimbledon, bei den Australian Open und den US Open schon Siege erringen konnte, tat er sich nach gutem Start und einem schnellen Break gegen Sonego erneut schwer beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt und blieb letztlich chancenlos.

Auch Oscar Otte (Köln) und Nastasja Schunk (Ludwigshafen) sind am Dienstag noch gefordert.

Ad

Alexander Zverev, Angelique Kerber sowie Andrea Petkovic haben bereits den Sprung in die zweite Runde bereits geschafft.

French Open Medvedev gelingt perfekter Start - schlimme Szene bei Gegner Bagnis VOR 4 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Thiem - diese Konsequenzen zieht er nach dem Aus

1. Runde: Medvedev setzt Ausrufezeichen gegen Bagnis - Highlights

French Open Zverev offenbart überraschende Details: "Das sind Lichtjahre" VOR 7 STUNDEN