Tennis

French Open 2022: Philipp Kohlschreiber verliert in Qualifikation gegen Enzo Couacaud - der Matchball

Philipp Kohlschreiber wird 2022 nicht an den French Open in Paris teilnehmen können. Er verliert in der 1. Runde der Qualifikation 4:6, 6:7gegen den Franzosen Enzo Couacoud.

00:00:57, vor 27 Minuten