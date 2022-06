Tennis

Rafael Nadal schwärmt von Rivalität mit Novak Djokovic bei den French Open in Paris: "Macht es so besonders"

Das French-Open-Viertelfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic war ein weiteres Kapitel in der gemeinsamen Geschichte der beiden Weltstars. Für den Spanier seien diese Duelle immer besonders, wie er in der Pressekonferenz nach dem Match in Paris erklärte.

00:00:50, vor einer Stunde