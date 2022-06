Tennis

French Open 2022 - Rafael Nadal: Seine Siegesrede in Roland-Garros umweht ein Hauch von Abschied

Rafael Nadal spricht nach seinem 14. Sieg bei den French Open auf dem Court Philippe-Chartrier zu allen Tennisfans auf der Welt. Nadal kann sein Glück nach seinem insgesamt 22. Grand-Slam-Titel kaum in Worte fassen. Und auch wenn er das Wort "Rücktritt" noch nicht in den Mund nimmt, umwehen seine Worte ein Hauch von Abschied. Er wird es versuchen - aber ob man ihn 2023 in Paris wiedersehen wird?

00:05:30, vor 2 Stunden