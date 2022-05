Am 22. September 1997 tauchte der Name Roger Federer erstmals im ATP-Ranking auf, an Position 803.

Am 20. Mai 2002 schaffte er den Sprung in die Top 10, am 2. Februar 2004 übernahm er erstmals die Spitze, die er während seiner Laufbahn bislang 310 Wochen innehatte.

Inzwischen ist Federer 40 Jahre alt, kämpft um sein Comeback, das für die zweite Jahreshälfte angepeilt ist. Im Oktober will er beim Heimturnier in Basel spielen.

Allerdings dürfte er bis dahin längst nicht mehr in der Weltrangliste zu finden sein.

Derzeit hat er als Nummer 47 der Welt 1030 Punkte auf dem Konto - ein Wert, der nach Lage der Dinge am 11. Juli auf null Punkte fällt.

Federer-Rechnung - so brechen die Punkte weg

Warum das so ist?

Am 11. Juli werden dem Superstar die letzten 600 Zähler von Wimbledon gestrichen.

Damit fiele Federer ohne ATP-Punkte komplett aus der Weltrangliste - nach 9058 Tagen!

