Auch drei Deutsche peilen den Sprung in Runde zwei an. Nastasja Schunk, Oscar Otte und Peter Gojowczyk schlagen in Roland-Garros auf.

Auf Schunk wartet dabei eine besonders schwere Aufgabe. Sie bekommt es mit der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien zu tun.

Zudem sind u.a. Casper Ruud, Jannik Sinner und Andrey Rublev am dritten Wettkampftag im Einsatz.

Hier gibt es alle Ansetzungen in der Übersicht:

Die Ansetzungen des 3. Turniertages (1. Runde):

Court Philippe Chatrier (ab 12:00 Uhr)

Live im TV in der Konferenz auf Eurosport 1 und live im Stream bei Eurosport mit Joyn+

Alize Cornet (FRA) - Misaki Doi (JPN)

Casper Ruud (NOR/8) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

Paula Badosa (ESP/3) - Fernanda Ferro (FRA)

ab 21:00 Uhr:

Lorenzo Musetti (ITA) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Court Suzanne Lenglen (ab 11:00 Uhr)

Facundo Bagnis (ARG) - Daniil Medvedev (---/2)

Taylor Townsend (USA) - Caroline Garcia (FRA)

Hugo Gaston (FRA) - Alex de Minaur (AUS/19)

Chloé Pacquet (FRA) - Aryna Sabalenka (---)

Court Simonne Mathieu (ab 11:00 Uhr)

Tessah Andrianjafitrimo - Karolina Pliskova (CZE/8)

Frances Tiafoe (USA/24) - Benjamin Bonzi (FRA)

Simona Halep (ROU/19) - Nastasja Schunk (GER)

Pablo Carreño Busta (ESP/16) - Gilles Simon (FRA)

Court 6 (ab 11:00 Uhr)

Danielle Colins (USA/9) - Viktoria Tomova (BUL)

Adrian Mannarino (FRA) - Federico Delbonis (ARG)

Claire Liu (USA) - Tamara Zidensik (SLO/24)

Giuliu Zeppieri (ITA) - Hubert Hurkacz (POL/12)

Court 7 (ab 11:00 Uhr)

Emil Ruusuvuori (FIN) - Ugo Humbert (FRA)

Jessica Pegula (USA/11) - Wang Qiang (CHN)

Björn Fratangelo (USA) - Jannik Sinner (ITA/11)

Rebecca Sramkova (SVK) - Daria Kasatkina (---/20)

Court 10 (ab 11:00 Uhr)

Joao Sousa (POR) - Tseng Chun Hsin (TPE)

Shelby Rogers (USA) - Tereza Martincova (CZE)

Roberto Carballes Baena (ESP) - Oscar Otte (GER)

Panna Udvardy (HUN) - Fernanda Contreras Gomez (MEX)

Court 11 (ab 11:00 Uhr)

Ricardas Berankis (LTU) - Laslo Djere (SRB)

Jiri Lehecka (CZE) - David Goffin (BEL)

Irina Bara (ROU) - Yuli Putintseva (KAZ)

Madison Brengle (USA) - Mihaela Buzarnescu (ROU)

Court 12 (ab 11:00 Uhr)

Denis Shapovalov (CAN/14) - Holger Rune (DEN)

Mayar Sherif (EGY) - Marta Kostyuk (UKR)

Oksana Selekhmeteva (---) - Kaja Juvan (SLO)

Jiri Vesely (CZE) - Steve Johnson (USA)

Court 13 (ab 11:00 Uhr)

Aleksandra Krunic (SRB) - Kamila Rakhimova (---)

Peter Gojowczyk (GER) - Lorenzo Sonego (ITA/32)

Angelina Kalinina (UKR) - Hailey Baptiste (USA)

Marco Cecchinato (ITA) - Pablo Andujar (ESP)

Court 14 (ab 11:00 Uhr)

Lucia Bronzetti (ITA) - Jelena Ostapenko (LAT/13)

Andrey Rublev (---/7) - Kwon Soonwoo (KOR)

Camilla Giorgi (ITA/28) - Zhang Shuai (CHN)

Lucas Pouille (FRA) - Zdenek Kolar (CZE)

