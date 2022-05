Den Auftakt auf dem größten Platz in Roland-Garros machen die Damen. Auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist noch mit von der Partie.

Zunächst kommt es zum russischen Duell zwischen Veronika Kudermetova und Daria Kasatkina. Dann fordert Swiatek die US-Amerikanerin Jessica Pegula heraus.

Wer macht den nächsten Schritt zum ganz großen Triumph in der französischen Hauptstadt?

Hier gibt es die Matches des elften Wettkampftags auf einen Blick.

Die Ansetzungen des 11. Turniertages (Viertelfinale):

Court Philippe-Chatrier (ab 12:00 Uhr)

Live im TV in der Konferenz auf Eurosport 1 und live im Stream bei Eurosport mit Joyn+

Veronika Kudermetova (---/29) - Daria Kasatkina (---(20)

Kudermetova hat zum ersten Mal das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Mit einem Sieg gegen ihre Landsfrau würde die Russin in die Top 20 der Welt vordringen. Kasatkina kratzt bei einem weiteren Erfolg an den Top Ten. Die 25-Jährige stand bereits 2018 in Roland-Garros in der Runde der besten Acht.

Iga Swiatek (POL/1) - Jessica Pegula (USA/11)

Swiatek bleibt unabhängig vom Ausgang des Turniers souveräne Nummer eins der Welt. Die Polin triumphierte bereits 2020 in Roland-Garros, stand dieses Jahr zudem schon im Halbfinale der Australian Open in Melbourne. Mit der Viertelfinalteilnahme hat Pegula ihr bislang bestes Ergebnis bei einem Major bereits eingestellt. Zuvor gelang ihr das "Down Under" 2021 und 2022.

Andrey Rublev (---/7) - Marin Cilic (CRO/20)

Rublev wäre bei einem Turniersieg in Roland-Garros wieder Weltranglisten-Fünfter. Der Russe ist bei einem Grand-Slam-Turnier noch nicht weiter als ins Viertelfinale gekommen. In Paris stand er bereits 2020 unter den besten Acht. Cilic hat zum dritten Mal das Viertelfinale in der französischen Hauptstadt erreicht. Im Achtelfinale ließ er dem Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev keine Chance.

Night Session ab 21:00 Uhr

Casper Ruud (NOR/8) - Holger Rune (DEN)

Rune hat bereits kleine French-Open-Geschichte geschrieben. Als erster Däne in der Open Era hat er das Viertelfinale in Roland-Garros erreicht. Auch für Ruud ist es das beste Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den bisherigen beiden Duellen gegen den Youngster war der Norweger klar erfolgreich. Rune konnte noch nicht mehr als zwei Spiele pro Satz gewinnen.

