Tennis

French Open 2022: Carlos Alcaraz bringt unmöglichen Ball zurück und macht Punkt gegen Alexander Zverev

Carlos Alcaraz gibt einen bereits verlorenen Ball nicht auf und bringt einen wahnsinnigern Überkopfball zurück übers Netz. Der Einsatz lohnt sich, dann am Ende geht der Punkt nicht an Zverev, sondern an den jungen Spanier aus Murcia.

00:00:51, Gestern Am 15:58