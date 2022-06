Der Serbe, der in Roland-Garros an Nadal gescheitert war, wird seine Spitzenposition aber am 13. Juni an den Russen Daniil Medvedev verlieren, da die Punkte seines Vorjahreserfolgs in Paris aus der Wertung fallen. Olympiasieger Alexander Zverev wird dann ebenfalls am Djoker vorbeiziehen, bliebt in dieser Woche aber noch Dritter.

Bei den Frauen führt die Polin Iga Swiatek die Rangliste nach ihrem Sieg in Paris mit großem Vorsprung auf Anett Kontaveit aus Estland an, die drei Ränge gutmachte. Als beste Deutsche folgt Angelique Kerber auf Rang 18.

Die ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 8770 Punkte

2. (2.) Daniil Medvedev (Russland) 8160 Punkte

3. (3.) Alexander Zverev (Deutschland) 7795 Punkte

4. (5.) Rafael Nadal (Spanien) 7525 Punkte

5. (4.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 6100 Punkte

6. (8.) Casper Ruud (Norwegen) 5050 Punkte

7. (6.) Carlos Alcaraz (Spanien) 5005 Punkte

8. (7.) Andrey Rublev (Russland) 4260 Punkte

9. (9.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3955 Punkte

10. (10.) Matteo Berrettini (Italien) 3805 Punkte

11. (11.) Cameron Norrie (Großbritannien) 3500 Punkte

12. (12.) Jannik Sinner (Italien) 3355 Punkte

13. (13.) Hubert Hurkacz (Polen) 3258 Punkte

14. (14.) Taylor Fritz (USA) 2920 Punkte

15. (16.) Diego Schwartzman (Argentinien) 2595 Punkte

16. (15.) Denis Shapovalov (Kanada) 2531 Punkte

17. (23.) Marin Cilic (Kroatien) 2370 Punkte

18. (17.) Reilly Opelka (USA) 2145 Punkte

19. (18.) Pablo Carreno Busta (Spanien) 2135 Punkte

20. (19.) Roberto Bautista Agut (Spanien) 1880 Punkte

...

59. (53.) Daniel Altmaier 965 Punkte

61. (59.) Oscar Otte 945 Punkte

95. (94.) Peter Gojowczyk 682 Punkte

96. (93.) Dominik Köpfer 671 Punkte

Die WTA-Rangliste

1. (1.) Iga Swiatek (Polen) 8631 Punkte

2. (5.) Anett Kontaveit (Estland) 4326 Punkte

3. (4.) Paula Badosa (Spanien) 4245 Punkte

4. (6.) Ons Jabeur (Tunesien) 4150 Punkte

5. (3.) Maria Sakkari (Griechenland) 4016 Punkte

6. (7.) Aryna Sabalenka (Russland) 3966 Punkte

7. (8.) Karolina Pliskova (Tschechien) 3678 Punkte

8. (11.) Jessica Pegula (USA) 3255 Punkte

9. (9.) Danielle Collins (USA) 3255 Punkte

10. (10.) Garbine Muguruza (Spanien) 3060 Punkte

11. (12.) Emma Raducanu (Großbritannien) 2975 Punkte

12. (20.) Daria Kasatkina (Russland) 2765 Punkte

13. (23.) Coco Gauff (USA) 2756 Punkte

14. (2.) Barbora Krejcikova (Tschechien) 2642 Punkte

15. (18.) Leylah Fernandez (Kanada) 2605 Punkte

16. (13.) Jelena Ostapenko (Lettland) 2596 Punkte

17. (14.) Belinda Bencic (Schweiz) 2585 Punkte

18. (17.) Angelique Kerber (Deutschland) 2474 Punkte

19. (15.) Victoria Azarenka (Russland) 2330 Punkte

20. (19.) Simona Halep (Rumänien) 2196 Punkte

...

57. (65.) Andrea Petkovic 1057 Punkte

97. (102.) Jule Niemeier 704 Punkte

