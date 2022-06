Vorjahressieger Djokovic wird die Weltranglistenführung aufgrund seiner Viersatz-Niederlage gegen "Sandplatzkönig" Rafael Nadal ( Highlights im Video ) definitiv verlieren.

Damit wäre der Weg frei für Zverev, der aber mit Halbfinal-Gegner Nadal einen ganz schweren Brocken Brocken vor der Brust hat.

Ad

Sollte der 25-Jährige allerdings nicht in Paris triumphieren können, wird der russische Weltranglistenzweite Daniil Medvedev trotz seiner deutlichen Achtelfinal-Niederlage (2:6, 3,6, 2:6) gegen Marin Cilic (Kroatien) zwangsläufig am 13. Juni an die Spitze vorrücken.

Tennis Thiem passt Turnierplanung wegen Pleitenserie an: Rückkehr offen VOR 4 STUNDEN

Nach Boris Becker im Jahr 1991 wäre Zverev erst der zweite deutsche Weltranglistenerste des ATP-Rankings. Der Hamburger hat immerhin Platz zwei bereits sicher - so hoch stand Zverev noch nie in seiner Karriere in der ATP-Weltrangliste.

Im Viertelfinale gegen den erst 19-jährigen Spanier Alcaraz zeigte der Deutsche eine bärenstarke Leistung und bezwang den Mitfavoriten 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev plötzlich Favorit - wen soll er jetzt noch fürchten?

Emotionen am Mikro: So erlebte Mischa Zverev den Matchball seines Bruders

French Open "Nadal vertreibt Djokovic aus seinem Reich": Die Pressestimmen VOR 4 STUNDEN