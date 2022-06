Tennis

French Open 2022 - Alexander Zverev auf Pressekoferenz: "Viele haben mich abgeschrieben"

Alexander Zverev steht im French-Open-Halbfinale. Die deutsche Nummer Eins trotzte Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 und geht mit viel Selbstvertrauen in die nächste Aufgabe - jetzt wartet in Paris im Halbfinale Rafael Nadal als neue Herausforderung in Roland-Garros.

00:00:35, Gestern Am 21:47