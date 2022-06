Tennis

Glücklicher Rafael Nadal strahlt und präsentiert seine 14. French-Open-Trophäe in Paris

Rafael Nadal besiegte Casper Ruud im Finale der French Open mit 6:3, 6:3, 6:0 und bleibt damit in Endspielen in Roland-Garros unbesiegt. Der Spanier hält nun den Rekord von 22 Grand-Slam-Einzeltiteln bei den Herren. Mit jeweils 20 Grand-Slam-Gewinnen sind ihm Novak Djokovic und Roger Federer dicht auf den Fersen. In Paris feiert der 36-Jährige seinen Sieg und präsentiert die Trophäe.

00:00:27, vor 20 Minuten