Tennis

WTA in Indian Wells: Erste Raducanu-Pleite nach US-Open-Sieg

Emma Raducanu verlor beim WTA-Turnier in Indian Wells ihre erste Partie seit dem überraschenden Sieg bei den US Open. Die Britin scheiterte im Auftaktmatch in zwei Sätzen 2:6 und 4:6 gegen Aliaksandra Sasnovich.

00:01:00, vor 2 Stunden