Tennis

WTA Cincinnati: Angelique Kerber scheitert im Halbfinale an Ashleigh Barty - die Highlights

Die beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber hat das Finale beim WTA-Turnier in Cincinnati, Ohio in den Vereinigten Staaten von Amerika verpasst. Die Kielerin kämpfte regelrecht um den zweiten Satz, unterlag aber am Ende der herausragend agierenden Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty mit 2:6, 5:7. Die Highlights des Halbfinal-Spiels hier im Video.

00:01:02, vor einer Stunde