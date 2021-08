Tennis

In sensationellem Match: Rafael Nadal scheitert bei ATP-Turnier in Washington in drei Sätzen an Lloyd Harris

Für Rafael Nadal ist bereits im Achtelfinale des ATP-Turniers in Washington Endstation. Nach dem Sieg über Jack Sock scheiterte der Weltranglisten-Dritte am Südafrikaner Lloyd Harris in drei Sätzen (4:6, 6:1, 4:6). Dabei boten beide Spieler großartiges Tennis: Allen voran die Bälle zur 1:0-Satzführung und zum Matchgewinn für den 50. der Weltrangliste rissen die Zuschauer von ihren Sitzen.

00:01:26, vor einer Stunde