Nach seiner Niederlage gegen Casper Ruud musste Holger Rune massive Kritik einstecken. Der Däne war im Duell in Paris nicht nur mit seinem Gegner aneinandergeraten, sondern zoffte sich sogar mit seiner eigenen Box

Daraufhin verteidigte sich der 19-jährige Däne und zog einen Vergleich zu niemand Geringerem als Roger Federer : "Wenn man Roger Federer als Jugendlichen gesehen hat, war er vielleicht 40-mal schlimmer als ich", so Rune. "Und er ist einer der beliebtesten Tennisspieler auf der Tour - ich denke also, dass ich noch viel Zeit habe, um mir noch ein besseres Image aufzubauen", führte er weiter aus.

Der ehemalige Weltranglistenzweite Álex Corretja bezog im exklusiven Eurosport-Interview nun Stellung. Die Aussagen von Rune dürfe man seiner Meinung nach nicht auf die Goldwaage legen: "Manchmal sagt man etwas, und dann wird das Zitat immer größer. Und heutzutage - mit den sozialen Medien - kann alles ein bisschen verwirrend werden. Es ist ein bisschen ermüdend, weil man etwas sagt, und dann wird es riesig. Man will nicht in so etwas verwickelt werden."

Als Kritik an Federer verstand der Eurosport-Experte Runes Aussagen nicht: "Er muss wissen, wie er mit Emotionen und Druck umgeht. Wenn er so etwas sagt oder diesen Vergleich anstellt, dann eher, weil er das Gefühl hat, dass er sich noch verbessern kann. Ich verstehe es also eher als eine gute Art und Weise und nicht als Kritik an Roger Federer oder wem auch immer."

Impulsiver Charakter als Stärke?

Zwar habe Rune mit seinem Auftritt in Paris über die Stränge geschlagen. Seinen Charakter sieht Corretja aber als entscheidendes Puzzlestück an: "In gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass er nicht da wäre, wo er jetzt ist, wenn er nicht einen so starken Charakter hätte. Er ist noch sehr jung. Er lernt noch und natürlich muss er wissen, wie er mit all seinen Emotionen umgehen kann."

Gerade junge Spieler dürften laut dem Spanier Fehler machen. Wichtig sei, im Anschluss die richtigen Schlüsse zu ziehen: "Er wird lernen, dass diese Dinge ihm nicht helfen. Und wir alle sehen einige andere Ex-Spieler, die am Anfang ihrer Karriere noch verzweifelter waren. Da gab es kaputte Schläger. Später wussten sie, wie sie mit der ganzen Situation umzugehen hatten. Das war gut für sie, um sich selbst zu verstehen."

Corretja geht davon aus, dass auch Rune aus seinen Fehlern lernen wird. Dafür fordert er Geduld mit dem Youngster: "Wir sollten ihm Zeit geben."

