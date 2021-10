Tennis

Masters Indian Wells: Alexander Zverev beißt sich gegen US-Boy Jenson Brooksby durch - Highlights

Olympiasieger Alexander Zverev steht in der 3. Runde des Masters in Indian Wells. Der 24-jährige Hamburger setzte sich zum Auftakt gegen den US-Boy Jenson Brooksby in drei Sätzen durch. Obwohl Zverev speziell in Durchgang zwei durchaus Probleme mit dem 20-Jährigen hatte, beendete er die Partie nach 1:48 Stunden standesgemäß mit einem Ass. Die Highlights im Video.

00:01:07, vor einer Stunde