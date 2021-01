In der Weltrangliste wird Struff auf Rang 37 geführt, noch wartet er im Einzel aber auf seine erste Finalteilnahme bei einem ATP-Turnier. Derzeit bereitet er sich in Melbourne auf seinen Saisonstart vor. Ab dem 8. Februar stehen die Australian Open an, zuvor bestreitet Struff an der Seite von Alexander Zverev und den French-Open-Siegern Kevin Krawietz/Andreas Mies den ATP Cup (2. bis 6. Februar).