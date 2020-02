Jelena Djokovic war beim 17. Grand-Slam-Triumph von Superstar Novak Djokovic in Melbourne nicht dabei. Nun hat die Serbin in einem Interview mit "Vesti Online" über die Gründe ihrer Abwesenheit gesprochen und als Hauptgrund die öffentliche Aufmerksamkeit genannt. Sie gestand:

" Mit der Zeit fehlt es dir an Anonymität, es fehlt dir an Privatsphäre, um zu tun und lassen, was du willst, wo du willst und wie du willst. "

Die zweifache Mutter erklärte: "Wenn du jung bist, gefällt dir das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit natürlich. Diese Situation alarmiert dich erst nicht. Man schaut auf berühmte Personen und denkt, dieses öffentliche Interesse ist okay."

Jelena Djokovic versucht Erwartungen zu widerstehen

Doch mittlerweile sehe sie das nicht mehr so. Jelena Djokovic ist seit 2005 die Frau an der Seite der aktuellen Nummer eins der Welt. Die 33-Jährige wurde des Öfteren Opfer verbaler Attacken und sei in den Sozialen Medien unter anderem auch für ihr Aussehen kritisiert worden.

Am Anfang habe ihr die Kritik noch zu schaffen gemacht, doch ihre Einstellungen haben sich mittlerweile geändert. Nun will sie sich vor allem selbst nicht mehr enttäuschen. Die Serbin ist sich zwar bewusst, dass sie als Frau eines bekannten Sportlers für die Boulevardpresse interessant sei. Sie erklärte:

" Deshalb versuche ich, ihnen kein Material über mich zu geben, worüber sie schreiben können. Ich versuche, all den Erwartungen zu widerstehen, um ich selbst zu sein, damit Novak er selbst sein kann. "

