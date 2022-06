"Kein Ton, kein Bild, nichts macht Sinn", beschrieb die 39-Jährige ihre Gefühle an diesem Tag. "Nur Tränen, Trauer, Depressionen, Unruhe und Schmerz."

Das Ergebnis sei fast der Sprung in den Tod gewesen. Professionelle Hilfe habe ihr das Leben gerettet.

Ad

Sie betonte aber auch, dass zu schreiben, weil sie auf dem Weg der Besserung sei und ermutigte alle, die ähnlich empfinden:

WTA Berlin Kerber verzichtet auf Start in Berlin - Veranstalter weist Kritik zurück VOR 3 STUNDEN

"Es ist okay, sich traurig zu fühlen. Aber kämpft weiter und kommt zurück."

Die Nachricht von Dokic im Wortlaut:

"Am 28.04.2022 bin ich fast von meinem Balkon im 26. Stock gesprungen und hätte mir das Leben genommen. Werde den Tag nie vergessen. Alles ist verschwommen. Alles ist dunkel. Kein Ton, kein Bild, nichts macht Sinn … nur Tränen, Traurigkeit, Depression, Angst und Schmerz.

Die letzten sechs Monate waren hart. Es war ein ständiges Weinen überall. Vom Verstecken im Badezimmer bei der Arbeit, um meine Tränen wegzuwischen, damit es niemand sieht, bis zum unaufhaltsamen Weinen zu Hause in meinen vier Wänden. Es war unerträglich. Ständige Gefühle von Traurigkeit und Schmerz gehen einfach nicht weg und mein Leben wurde zerstört.

Ich mache mir Vorwürfe, ich glaube nicht, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, und ich habe Angst. Ich weiß auch, dass ich noch so viele Dinge habe, für die ich dankbar sein kann, und dann fange ich an, mich selbst zu hassen, weil ich durch dieses Gefühl das Gefühl habe, nicht dankbar zu sein, weil ich es nicht sein darf, da ich alles beenden möchte. So ein Teufelskreis in meinem Kopf. Das Ergebnis: Am 28. April wäre ich fast von meinem Balkon im 26. Stock gesprungen.

Ich werde den Tag nie vergessen, ich wollte nur, dass der Schmerz und das Leiden aufhören. Ich habe mich selbst über den Rand gezogen, weiß nicht einmal, wie ich das geschafft habe. Professionelle Hilfe zu bekommen, hat mein Leben gerettet. Das ist nicht einfach zu schreiben, aber ich war immer offen, ehrlich und verletzlich zu Euch allen und ich glaube fest an die Kraft, unsere Geschichten zu teilen, um uns zu helfen, Dinge zu überstehen und uns gegenseitig zu helfen.

Ich schreibe dies, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die Probleme hat. Wisst nur, dass Ihr nicht allein seid. Ich werde nicht sagen, dass es mir jetzt gut geht, aber ich bin definitiv auf dem Weg der Genesung. Manche Tage sind besser als andere und manchmal mache ich einen Schritt nach vorne und dann einen Schritt zurück, aber ich kämpfe und ich glaube, dass ich das überwinden kann.

Ich glaube an Folgendes: Es ist in Ordnung zu fühlen, was ich fühle. Es ist okay, sich traurig zu fühlen. Aber kämpft weiter und kommt zurück. Das versuche ich zu tun und das treibt mich an. Schämt Euch nicht für das, was Ihr fühlt. Es ist in Ordnung, sich so zu fühlen, und Ihr könnt davon zurückkommen. Es ist möglich, glaubt einfach daran. Ich liebe Euch alle und hier geht es darum, zu kämpfen und zu überleben, um zu leben und einen weiteren Tag zu sehen. Ich werde stärker denn je zurückkommen."

Tennis Weltrangliste: Zverev so gut platziert wie nie - Medvedev wieder Spitze VOR 9 STUNDEN