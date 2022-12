Auf welche Substanz er positiv getestet wurde, gab er nicht an.

Majchrzak, nach Hubert Hurkacz die polnische Nummer zwei, erreichte in diesem Jahr das Halbfinale in Pune (Indien) sowie zwei Viertelfinals in Genf und Sofia.

Seine beste Platzierung bei Grand Slams erreichte er 2019, als er bei den US Open in die dritte Runde einzog.

(SID)

