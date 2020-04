Serena Williams gewann in ihrer Karriere bislang 23 Grand-Slam-Titel und war bereits 319 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste. Im Oktober 2017 brachte die US-Amerikanerin eine Tochter zur Welt, kämpfte sich nach einer rund einjährigen Schwangerschaftspause wieder zurück und zählt mit 38 Jahren immer noch zur absoluten Weltspitze.

Kindlmann, der Angelique Kerber seit Ende 2019 betreut, sagte in einem Interview mit "tennisnet":

" Ich hätte nie gedacht, dass Serena in so einem hohen Alter noch so toll Tennis spielen kann. "

Er fügte an: "Aber sollten wir jetzt wirklich nochmal ein Jahr Pause haben, dann ist sie schon 39. Und die langen Unterbrechungen tun ihr nicht gut, weil man nicht weiß, wie viel sie in der Zwischenzeit trainiert."

Williams will Courts Rekord

Denn das Ziel von Williams ist es einen weiteren Grand-Slam-Titel zu gewinnen und mit Rekordhalterin Margaret Court gleichzuziehen - oder am besten sogar mit 25 Major-Triumphen an der Australierin vorbei zu ziehen.

2017 triumphierte die 38-Jährige letztmalig bei einem der vier Major-Events, als sie im Finale der Australian Open ihre Schwester Venus in zwei Sätzen (6:4, 6:4) schlug. Seit diesem Erfolg verlor sie vier Grand-Slam-Finals, ohne dabei einen Satz zu gewinnen.

Kindlmann erklärte: "In den verlorenen Major-Endspielen hat man gemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollte und deshalb verkrampft aufgetreten ist. Was überaus menschlich ist." Auch wenn der 37-Jährige Zweifel an einem weiteren Grand-Slam-Triumph von Williams hat, gestand er:

" Ich habe mich schon öfters geirrt, was die Comeback-Qualitäten von Serena Williams anbelangt. Ich bin sehr gespannt, wohin ihre Reise geht. Für das Tennis ist es jedenfalls immer noch gut, dass sie noch da ist. "

Das könnte dich auch interessieren: Die Uhr tickt unbarmherzig: Serenas Traum droht zu zerplatzen