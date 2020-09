Dominik Koepfer verspürt reichlich Rückenwind und Jan-Lennard Struff schon ein deutliches Kribbeln. Hamburg soll ein Highlight werden - beim ungewohnt stark besetzten ersten deutschen Tennisturnier nach der Coronapause wollen die deutschen Männer angreifen. Auch, um mit frischem Selbstvertrauen zu den French Open zu reisen.

"Jetzt haben sich meine Ziele geändert", sagte Koepfer dem "SID" selbstbewusst nach seinem Viertelfinaleinzug beim Masters in Rom, in der "ewigen Stadt" scheiterte er nur knapp an Branchenprimus Novak Djokovic. Und Struff, deutsche Nummer eins in Abwesenheit von Alexander Zverev, betonte im "NDR": "Das Turnier ist besonders wichtig für mich als deutschen Spieler. Es passt perfekt rein vor den French Open."

Prominentes Teilnehmerfeld um Medvedev und Tsitsipas

Eine Einschätzung, die unter anderem auch Daniil Medvedev, Weltranglistenfünfter aus Russland sowie der Weltranglistensechste Stefanos Tsitsipas aus Griechenland vornahmen. Seit 2008 hat das Turnier, bei dem auch Namen wie Michael Stich, Stefan Edberg oder Ivan Lendl in der Siegerliste stehen, nicht mehr so viele Topstars angelockt. Damals duellierten sich im Finale der 21 Jahre junge Rafael Nadal und ein gewisser Roger Federer über 2:52 Stunden. Ab dem darauffolgenden Jahr war Hamburg seinen Status als Mastersturnier der höchsten Kategorie los und gehört bis heute zur ATP Tour 500.

Die Veranstalter um Turnierdirektorin Sandra Reichel erwiesen sich in der Coronakrise aber als flexibel und sprangen in die Lücke direkt vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris ab 27. September. Sie sorgten somit dafür, dass das Turnier bei seiner 114. Ausgabe in diesem Jahr plötzlich enorm an Bedeutung und Glanz gewann.

Das passt, denn es ist eine besondere Ausgabe, die erste auf der entstaubten und für zehn Millionen Euro aufpolierten Anlage. Am Sonntag wurde der neue Center Court feierlich eröffnet - mit viel Stolz und ein bisschen Amore. "Ich liebe dich Hamburg", sagte der Italiener Fabio Fognini, Ex-Champion am Rothenbaum.

ATP Hamburg: Struff zum Auftakt gegen Khachanov

Bis zu 2300 Zuschauer dürfen den hochklassigen Matches in Hamburg beiwohnen und ein Gefühl dafür entwickeln, wer auch in Paris etwas reißen könnte. Von dort verlauten unterdessen unschöne Nachrichten, fünf Profis wurden aufgrund des Kontakts zu coronainfizierten Personen aus der Qualifikation gestrichen.

In Hamburg setzten Koepfer und Struff sowie die topgesetzten Profis am Montag noch aus. Linkshänder Koepfer, der auch auf Besuch seiner Liebsten aus dem Schwarzwald hofft, trifft in der ersten Runde auf den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP-50.). Struff bekommt es direkt mit dem Weltranglisten-16. Karen Khachanov zu tun. Mit Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann stehen zwei weitere deutsche Profis im Hauptfeld.

(SID)

