Es komme "nicht auf Können und Form" an, kritisierte Kyrgios. In der offiziellen Weltrangliste der Profitour ATP rangiert der Australier aktuell "nur" auf Position 22 - und das trotz seiner Teilnahme am Wimbledon-Endspiel oder dem Sieg beim ATP-Turnier in Washington.

Dennoch ist die Platzierung eine deutliche Steigerung für Kyrgios. Denn Anfang des Jahres war der Tennis-Bad-Boy noch auf Rang 137 gewertet.

Auf die Nummer eins Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr fünf Turniere gewann, darunter die US Open, fehlen Kyrgios dennoch fast 5000 Zähler.

Beim UTR werden die letzten 30 Spiele einberechnet, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate gespielt wurden. Die wichtigsten Faktoren sind dabei der Prozentsatz der gewonnenen Spiele, nicht nur, ob ein Spieler siegt oder verliert, sowie das Rating des Gegners. Alle gewerteten Matches werden schließlich im Durchschnitt genommen.

In diesem Ranking liegt Kyrgios knapp vor Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime und Rafael Nadal, die die Top fünf komplettieren. Djokovic rangiert mit etwas Abstand auf Position eins. Alle Profispieler ebenso wie die meisten College- und Juniorenspieler haben ein UTR. Auch viele Ligaspieler im Erwachsenenbereich werden darin gewertet.

