Besonders das beliebte Ego-Shooter-Spiel "Call of Duty: Warzone" hat es dem 25-Jährigen angetan. Auf der Onlineplattform "Twitch" streamt Kyrgios, den nach eigenen Angaben sein älterer Bruder zu den Videospielen brachte, regelmäßig die Sessions.

Er sei an der Konsole sogar "wettbewerbsfähiger als auf dem Platz". Eine Niederlage könne er dort kaum hinnehmen.

Glaubt man der Aussage von Kyrgios könnte daher schon in absehbarer Zeit ein Karrierewechsel zum Gaming anstehen. Im Jahr 2013 trat Kyrgios nämlich erstmals regelmäßig auf der ATP-Tour an. 2023 wären also seine zehn Jahre als Tennis-Profi vorbei.