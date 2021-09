Aufschlagriese Opelka (2,13 Meter) gab im ersten Satz bereits sein zweites Aufschlagspiel ab und brachte Ruud damit auf die Siegerstraße.

Der 22-Jährige hatte wenig Probleme bei eigenem Service und beeindruckte vor allem mit seinem vorausschauenden Spiel. Mit einem weiteren Break zum 6:3 machte er den ersten Satz nach 39 Minuten zu.

Im zweiten Durchgang kam Opelka besser rein und brachte seine große Stärke, den Aufschlag, nun auch jedes Mal ins Ziel.

So ging es am Ende in den Tiebreak, in dem Ruud zwei Minibreaks zum 7:4 reichten.

