Im ersten Satz war Tsitsipas der deutlich überlegene Spieler. Der Grieche bewies viel Übersicht in den Ballwechseln und erwischte seinen Gegner immer wieder auf dem falschen Fuß.

Kyrgios machte bei Aufschlag Tsitsipas insgesamt nur zwei Punkte im ersten Durchgang, der folgerichtig mit 6:3 an den French-Open-Finalisten ging.

Auch in Durchgang zwei war Tsitsipas zunächst der bessere Mann auf dem Platz, nahm seinem Gegner früh das Service ab. Erst gegen Ende des Matches kam Kyrgios besser in die Partie und holte sich in den letzten beiden Aufschlagspielen seines Kontrahenten insgesamt sechs Breakchancen, von denen er aber keine verwerten konnte.

Nach 1:27 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen ersten Matchball.

