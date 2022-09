Tennis

Dank des Laver Cups: Casper Ruud freut sich über Roger Federers Telefonnummer

Casper Ruud hat in einem exklusiven Interview mit Eurosport-Expertin Barbara Schett im Rahmen des Laver Cups verraten, wie er endlich an die Telefonnummer von Roger Federer gekommen ist. Federer wird beim Nationen-Turnier für das "Team Europe" im Doppel an der Seite seines langjährigen Rivalen und Freund Rafael Nadal sein letztes Karriere-Spiel bestreiten.

00:01:30, vor 36 Minuten