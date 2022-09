Tennis

Laver Cup 2022 - Roger Federer betritt die Arena in London vor dem letzten Auftritt seiner Karriere

Emotionaler Moment zum Start in den Laver Cup 2022 in London: Die "Big 4" betreten die Arena, den krönenden Abschluss gibt Roger Federer. Als der Maestro die Bühne betritt, stehen die Zuschauer auf. Was für ein Empfang! Der Laver Cup 2022 vom 23. bis 25. September live im Free-TV auf Eurosport 1 und bei discovery+.

