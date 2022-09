Am zweiten Tag des Laver Cups in London greift auch Novak Djokovic ins Geschehen ein. Der Serbe bestreitet beide Partien der Night-Session. Ab 20:00 Uhr ist er im Duell mit Frances Tiafoe gefordert.

Den Abschluss bildet schließlich der gemeinsame Auftritt von Djokovic und Matteo Berrettini. Das europäische Doppel bietet dem Duo Alex de Minaur und Jack Sock von Team World die Stirn.

Eurosport.de begleitet die Partien von Novak Djokovic hier im Liveticker. Ihr könnt den gesamten Laver Cup im Free-TV auf Eurosport1 und auf Ihr könnt den gesamtenim Free-TV aufund auf discovery+ verfolgen.

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Laver Cups in London! Novak Djokovic gibt in der heutigen Night-Session den Ton an. Der Serbe bestreitet um 20:00 Uhr sein erstes Match und trifft dort auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Im Anschluss daran eilt dem 20-maligen Grand-Slam-Sieger der Italiener Matteo Berrettini im Doppel zur Hilfe. Dort geht es gegen das Duo Alex de Minaur und Jack Sock von Team World. Christoph Niederkofler begleitet das Geschehen für Euch live an den Tasten - viel Spaß!

