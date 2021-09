Zum vierten Mal findet der Laver Cup zwischen Europa und einer Weltauswahl statt. Bisher hieß der Sieger immer Europa.

Und auch in Boston ist das europäische Team favorisiert. Zwar fehlen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem, aber die Besetzung ist mit u.a. Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und dem frischgebackenen US-Open-Sieger Daniil Medvedev immer noch sehr stark.

Auch die Weltauswahl geht mit klangvollen Namen an den Start. So schlagen u.a. Denis Shapovalov, Nick Kyrgios und Felix Auger-Aliassime auf.

Teamkapitäne sind mit Björg Börg für Europa und John McEnroe für die Weltauswahl zwei echte Tennislegenden.

Der Laver Cup live im TV

Eurosport zeigt den Laver Cup von Freitag bis Sonntag live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Am Freitag geht es bei Eurosport 1 um 21:00 Uhr los, am Samstag um 19:00 Uhr und am Sonntag um 18:00 Uhr.

Zudem ist Eurosport 2 bei den Matches in der deutschen Nacht ab 03:00 Uhr mit von der Partie.

Der Laver Cup im Livestream

Eurosport zeigt alle Matches des Laver Cups im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+.

Für nur 6,99 Euro pro Monat bietet Joyn PLUS+ für Euch die gesamte Vielfalt des Online-Fernsehens. Neben dem kompletten Programm des Eurosport Players gibt es hier auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Film- und Serienhighlights.

Der Laver Cup bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es Livescores von allen Matches des Laver Cups. Hier halten wir euch über die komplette Tennis-Saison auf dem Laufenden.

Laver Cup: Die Regeln

Zu jedem Team gehören sechs Spieler. Pro Tag sind vier Matches geplant. Jedes Match geht über zwei Gewinnsätze. Bei 1:1-Sätzen wird die Partie im Super-Tiebreak entschieden.

Für Siege am Freitag bekommt jedes Team einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte.

Laver Cup: Die Weltauswahl

Denis Shapovalov

Felix Auger-Aliassime

Diego Schwartzman

Reilly Opelka

John Isner

Nick Kyrgios

Laver Cup: Die europäische Auswahl

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Andrey Rublev

Matteo Berrettini

Casper Ruud

