Doch dann plauderte der 35-Jährige aus dem Nähkästchen - und schwärmte von dem Schweizer: "Er ist total beliebt bei allen Spielern in der Umkleidekabine und ist immer unheimlich freundlich."

Zumindest das dürfte die wenigsten überraschen. Aber abseits des Courts zeige Federer ein ungewohntes Gesicht, "das man vielleicht nicht erwarten würde", wie Murray im Interview mit Eurosport offenbarte.

Denn: Während der Baseler auf dem Platz stets überaus besonnen und kontrolliert wirkte, sei er in der Kabine "sehr, sehr laut", berichtete Murray. "Er macht eine Menge Lärm in der Umkleide", so der Olympiasieger von 2012 und 2016.

"Wenn er Spiele im Fernsehen anschaut, dann schreit und brüllt er", verriet Murray.

Djokovic über die besten Kabinen-Momente mit Federer

Djokovic schätzt Gespräche mit Federer

Einen anderen Einblick gab Dauerrivale Novak Djokovic - ebenfalls im Gespräch mit Eurosport. Der Serbe hatte seine schönsten Momente in der Umkleidekabine mit Federer bei den Laver-Cup-Events.

Der Belgrader schätze vor allen Dingen "die Gespräche, die wir normalerweise auf der Tour nicht führen, weil wir Rivalen sind." Denn in der Regel verbringen die Spieler Zeit mit ihren Familien während der Turniere.

Aber: "Der Laver Cup ist ein einzigartiger Wettbewerb, bei dem man sich als Teamkollegen kennenlernt, sich gegenseitig unterstützt und sich auf eine andere Art und Weise begegnet", verriet Djokovic.

Federer feiert Abschied neben Nadal

Gemeinsam spielen die "Big Four" von Freitag bis Samstag in London im Team Europe gegen das Team World um Kapitän John McEnroe.

Mit welchem Federer-Gesicht, wird sich dann zeigen.

