Dabei habe Murray den Schweden vorher "niemals so wirklich getroffen", wie er lachend berichtete. Der elfmalige Grand-Slam-Champion betreut das Team Europe beim Laver Cup als Kapitän.

"Ich war [beim Abendessen, Anm. d. Red] nicht dabei", betonte derweil Novak Djokovic und beteuerte in dem launigen Gespräch, dass er einen Teil der Rechnung übernommen hätte.

Gerade Momente wie diese machen den Laver Cup für den Serben so besonders. "Wir wollen alle gewinnen und gute Leistungen zeigen. Aber gleichzeitig ist es Rogers Abschied und eine Möglichkeit, an der Seite der größten Rivalen meiner Karriere zu sein. Wir wollen auch eine schöne Zeit abseits des Platzes miteinander verbringen", sagte Djokovic gegenüber Eurosport.

Murray, Federer, Djokovic und Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal schlagen beim Laver Cup zum ersten Mal seit den Australian Open 2019 gemeinsam bei einem Event auf.

Für Federer steht der letzte Auftritt seiner Karriere auf der ATP-Tour an. Der Schweizer wird voraussichtlich am Freitagabend (live im Free-TV auf Eurosport1 und bei discovery+ ) in der Night Session das erste Doppel bestreiten.