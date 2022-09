"Ich habe realisiert, dass nichts mehr funktioniert. Es ist vorbei", gestand der Schweizer, der zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Knieoperationen hinter sich hatte.

"Die Enttäuschung fühlte sich an wie ein Feuerwerk im Kopf. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte mit diesem Knie", erklärte Federer nach der bitteren Niederlage an dem Ort, an dem er zuvor acht Mal triumphiert hatte und damit zum Rekordsieger avanciert war. Anderthalb Monate später unterzog sich der Maestro einer dritten OP in seinem rechten Knie

Doch die Schmerzen wurde der frühere Weltranglistenerste (310 Wochen) nicht mehr los, vergangene Woche kündigte der Schweizer sein Karriereende nach dem Laver Cup (vom 23. bis 25. September live im Free-TV auf Eurosport 1 und bei discovery+) an.

Federer: Mirka "tat mir leid"

Eine Leidenszeit für Federer, aber nicht nur für den Schweizer selbst. "Für Mirka waren die letzten Jahre wohl noch härter als für mich. Sie genoss es nicht mehr, mir beim Spielen zuzuschauen, mit den ganzen Verletzungsproblemen", sagte der 41-Jährige und gestand: "Sie tat mir leid. Ich glaube deshalb, dass es für sie tatsächlich eine Erleichterung ist."

Für seinen letzten Auftritt hatte der Schweizer aber kein konkretes Turnier im Kopf. "Es ging mir primär darum, noch einmal vor Publikum zu spielen. Ich merkte irgendwann, dass es für Grand-Slam-Turniere wohl nicht mehr reicht. Aber träumen darf man ja", sagte Federer, der auch bei seinem Heimturnier in Basel Ende Oktober auf der ATP-Tour aufschlagen wollte

"Ich landete bei 250er- und 500er-Turnieren, auch dafür trainierte ich noch gern weiter, das hätte mir auch gereicht. Bis klar wurde: Selbst das geht nicht mehr", so Federer.

Federer träumt von Doppel mit Nadal

Auch beim Laver Cup wird Federer nicht im Einzel antreten können , wie er am Dienstag bekanntgab. "Das war schon vorher ziemlich klar. Deshalb war es auch keine Option mehr, Ende Oktober noch an den Swiss Indoors anzutreten", so Federer. Stattdessen träumt er von einem letzten Auftritt an der Seite von Rafael Nadal.

"Ich werde hier wohl das Doppel am Freitagabend spielen, und das war es dann", sagte Federer in der "Neuen Zürcher Zeitung"

Nach seinem Rücktritt will der 41-Jährige dem Tennis aber dennoch treu bleiben. "Ich weiß nicht genau, wie meine Zukunft aussehen wird, aber ich möchte mich nicht vollständig von dem Sport distanzieren, der mir alles gegeben hat", sagte Federer dem Schweizer Sender "RTS"

Federers Kinder "mussten weinen"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich die Karriere absolvieren konnte, die ich hatte", erklärte der Schweizer und gab zu, "erleichtert" über die Bekanntgabe seiner Entscheidung zu sein, er habe "ein oder zwei Tränen" verdrückt.

Doch nicht nur er selbst war traurig über den Rücktritt, auch Federers Kinder wurden emotional, als Papa Roger ihnen die Nachricht überbrachte: "Drei der vier mussten weinen. Aber sie hatten auch immer gesagt: Hör endlich einmal auf mit Tennis, wir wollen mit dir Ski fahren."

