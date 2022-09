Vom 23. bis 25. September der Schweizer Superstar Roger Federer beim Laver Cup 2022 zum letzten Mal auf. Danach wird der 41-Jährige seine erfolgreiche Karriere beenden.

An der Seite von Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray und Co. feiert Federer in der O2-Arena in London seinen Abschied von der großen Tennisbühne.

Dass Federer in London kein Einzel, sondern am Freitag nur noch ein letztes Doppel spielen möchte, erklärte er bereits am Dienstagabend

Auf der offiziellen Pressekonferenz wird der Schweizer über seine genauen Pläne am kommenden Wochenende informieren.

Roger Federer: Die Pressekonferenz vor dem Laver Cup im Free-Livestream auf Eurosport.de

Im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de könnt Ihr die komplette Pressekonferenz von Federer vor dem Laver Cup am Mittwoch ab 11:45 Uhr live mitverfolgen. So erfahrt Ihr sofort, welche Neuigkeiten der Schweizer zu verkünden hat.

Laver Cup: Federers Pressekonferenz bei discovery+

Roger Federes Pressekonferenz vor seinem letzten Auftritt in London könnt ihr zudem auf der neuen Streaming-Plattform discovery+ verfolgen.

Der Laver Cup bei Eurosport.de

Eurosport berichtet umfangreich über den letzten Auftritt von Roger Federer und seine Aussagen vor dem Laver Cup 2022. Alle Hintergrundinformationen zur Pressekonferenz des Schweizers findet Ihr auf Eurosport.de.

