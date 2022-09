"Die Art und Weise, wie er sich auf und neben dem Platz gab, hat ihm weltweit große Popularität eingebracht", sagte der Serbe exklusiv gegenüber Eurosport und schwärmte: "Er hat das verdient, weil er auf und neben dem Platz so perfekt war – nicht nur durch seine Ergebnisse, sondern auch durch seine Persönlichkeit."

Federer wird im Doppel des ersten Spieltags gegen die US-Amerikaner Jack Sock und Francis Tiafoe für Team Europa am Freitag seine letztes Karrierematch bestreiten, bevor er in seinen wohlverdienten Tennis-Ruhestand geht.

"Es ist ein trauriger Moment für das Tennis und den Sport im Allgemeinen, sich von einem der ganz Großen verabschieden zu müssen", antwortete Djokovic auf die Frage, ob sich der bevorstehende Rückzug des Schweizers wie das Ende ein Ära anfühle.

Djokovic über die besten Kabinen-Momente mit Federer

Djokovic begeistert von Laver Cup

Djokovic zeigte sich überdies nicht nur vom 20-fachen Grand-Slam-Gewinner Federer begeistert, sondern auch vom Laver Cup als besondere Veranstaltung.

"Wir hatten beim Laver Cup die besten, lustigsten Momente in der Umkleidekabine. Wir hatten Gespräche, die wir normalerweise auf der Tour nicht führen, weil wir Rivalen sind", erklärte der 35-Jährige, der ebenfalls bereits 21 Major-Trophäen vorzuweisen hat: "Normalerweise hängen wir nicht zusammen ab, da wir alle unsere Teams haben und unsere Familien, an denen wir festhalten, was normal und logisch ist."

Djokovic stellte zudem noch seinen Traumspieler aus den Attributen der "Big 4" zusammen - und ließ sich selber dabei außen vor:

"Ich entscheide mich für Rafas physische und mentale Stärke, Rogers Aufschlag und Vorhand nehmen und Andy Murrays Verteidigung und Return. Ich werde mich nicht mit reinnehmen, aber ich denke, dass dieser Spieler schon ziemlich gut ist!"

