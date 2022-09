Am Freitagabend verlässt mit Roger Federer einer der größten Tennis-Spieler aller Zeiten die Tennis-Bühne.

Der Schweizer tritt beim Laver Cup 2022 ein letztes Mal im Doppel an der Seite von Rafael Nadal an . Gegner sindundaus den USA.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der letzten großen Show von Superstar Federer.

Eurosport überträgt das Doppel von Roger Federer und Rafael Nadal gegen Jack Sock und Frances Tiafoe live im TV bei Eurosport 1.

Das Duell beginnt ab ca. 22:00 Uhr nach Ende des ersten Einzels der Night Session (Beginn 20:00 Uhr).

Eurosport.de bietet zudem einen Liveticker zum letzten Auftritt in der Karriere von Roger Federer an.

Des Weiteren gibt es zahlreiche Highlight-Videos aus dem Match sowie alle weiteren News, Hintergrundgeschichten und Bewegtbild vom Laver Cup.

Tennis-Superstar Roger Federer (41) wird das letzte Match seiner einzigartigen Karriere an der Seite von Rafael Nadal bestreiten. Die beiden langjährigen Rivalen bilden am Freitagabend beim Laver Cup in London das Doppel des europäischen Teams. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Federer hatte schon im Vorfeld seinen Wunsch geäußert, gemeinsam mit Nadal anzutreten. | Zum Bericht