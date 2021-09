Tennis

Laver Cup 2021: Alexander Zverev gewinnt Tiebreakkrimi gegen John Isner - Highlights

Alexander Zverev setzt sich beim Laver Cup in Boston in drei Sätzen gegen John Isner durch. Die ersten beiden Durchgänge gingen in den Tiebreak. Im Super-Tiebreak war der Deutsche der bessere Spieler. Hier gibt es die Highlights im Video.

00:05:23, vor 4 Stunden