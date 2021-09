Team Europa muss diesmal ohne die Großen drei auskommen. Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlen in Boston.

Dennoch sind die Gäste favorisiert. Unter anderem gehen Olympiasieger Alexander Zverev, US-Open-Sieger Daniil Medvedev und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas für die Europäer an den Start.

Auch für die Weltauswahl sind bekannte Namen mit von der Partie. U.a. spielen Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios.

Tennis Trotz Triumph in New York: Raducanu trennt sich von Trainer VOR 7 STUNDEN

Eurosport.de begleitet Euch durch die Day Session in Boston.

Casper Ruud (NOR) - Reilly Opelka (USA) - 6:3, 7:6 (7:4)

Matteo Berrettini (ITA) - Felix Auger-Aliassime (CAN)

21:28 Uhr - Berrettini - Auger-Aliassime 0:0

Weiter geht's mit dem zweiten Match, dem zweiten Einzel beim Laver Cup 2021. Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini und US-Open-Halbfinalist Félix Auger-Aliassime spielen sich ein. In wenigen Minuten geht es hier in Boston los mit dem zweiten Match zwischen Team Europa und Team World.

21:11 Uhr - Europa - Weltauswahl - 1:0

Team Europa holt sich damit den Punkt zum 1:0 gegen die Weltauswahl. Hier geht es in Kürze weiter mit der Partie zwischen Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime, die Peer Kuni für Euch begleiten wird.

21:10 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 7:6 (7:4)

Die Vorhand von Opelka landet im Netz. Drei Matchbälle für Ruud. Den ersten kann Opelka noch am Netz abwehren. Aber beim zweiten landet der Return Ruuds genau auf der Linie. Sein Gegner kann nicht mehr reagieren, und mit 7:4 holt sich der Norweger für Team Europa den Tiebreak und damit das Match.

21:02 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 6:6

Das erste Minibreak geht an Ruud. Mit einem Schlag auf den Körper Opelkas holt sich der Norweger den Punkt zum 2:1.

20:59 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 6:6

Opelka patzt beim Volley. 15:30 aus Sicht des US-Amerikaners. Mit einem Ass gleicht er zum 30:30 aus. Das nächste Ass zum Spielball folgt gleich hinterher. Und dann landet der Return von Ruud im Netz, und es geht in den Tiebreak.

20:56 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 6:5

Ruud legt wieder vor, und wieder macht er das sicher. Mit einem stark platzierten Aufschlag verwandelt der Norweger den Spielball zum 6:5. Erneut muss Opelka gleich gegen den Verlust der Partie aufschlagen.

20:52 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 5:5

Opelka schlägt gegen den Matchverlust auf. Nach einem großartigen Winner Ruuds aus dem Halbfeld steht es 30:30. Mit Serve-und-Volley holt sich Opelka den Spielball. Es folgt der Aufschlagwinner zum 5:5. Da hat der US-Amerikaner starke Nerven bewiesen.

20:48 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 5:4

Opelka gibt wieder keinen Punkt bei eigenem Aufschlag ab, gleicht zum 4:4 aus. Aber Ruud lässt anschließend ebenfalls nichts anbrennen. Sobald die Ballwechsel länger werden, bleibt der Weltranglisten-Zehnte der dominierende Mann. Mit der Rückhand aus dem Halbfeld verwandelt er zum 5:4.

20:40 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 4:3

Die Vorhand von Ruud landet im Netz. Zwei Breakbälle für Opelka. Und zum ersten Mal seit langem hört man hier das Publikum. Doch Ruud wehrt beide Breakchancen ab, Opelkas Return kommt jetzt auch mehrmals hintereinander schwach. Da lässt der US-Amerikaner eine große Chance liegen. 4:3 für den Norweger.

20:35 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 3:3

Das war jetzt einmal ein Aufschlagspiel, wie Opelka sie sich heute wohl häufiger gewünscht hätte. der US-Amerikaner kann seine Stärke über das Service noch einmal ausspielen, macht viele freie Punkte mit dem Aufschlag und gleicht zu null zum 3:3 aus.

20:30 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 3:2

Es folgt jeweils ein relativ sicheres Aufschlagspiel auf beiden Seiten. Nach einem Rückhandfehler Opelkas heißt es 3:2 für Ruud. Weiterhin gibt es keine Breaks im zweiten Satz. Ruud ist dichter dran, aber Opelka hält den Durchgang ergebnistechnisch ausgeglichen.

20:22 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 2:1

Zu null sichert sich Ruud den Spielgewinn zum 2:1. Den entscheidenden Punkt verwandelt der Norweger mit einem Ass mit dem zweiten Aufschlag.

20:19 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 1:1

Fast zwölf Minuten hat es gedauert, aber Opelka hat es schließlich doch geschafft. Der US-Amerikaner holt sich den Spielgewinn zum 1:1.

20:17 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 1:0

Nach einem Fehler beim Slice hat Opelka wieder Breakball gegen sich. Den kontert er mit einem Volley. Insgesamt braucht der US-Amerikaner hier aber dringend eine Steigerung, wenn er das Match für sich entscheiden will. Ruud ist bis jetzt der spielerisch und taktisch um Längen bessere Akteur. Wenn Opelka nicht den schnellen Punkt über den Aufschlag macht, gehen die Ballwechsel größtenteils gegen ihn aus.

20:11 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3, 1:0

Ruud gewinnt ohne Schwierigkeiten sein erstes Spiel im zweiten Satz. Anschließend holt er mit einem glänzenden Passierball den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Opelka. Es folgt der Doppelfehler des US-Amerikaners zum Breakball für den Norweger, den sein Gegner dann aber mit einem Ass abwehrt.

20:01 Uhr - Ruud - Opelka - 6:3

Opelka serviert gegen den Satzverlust. Und es beginnt denkbar schlecht aus seiner Sicht, denn mit einem Vorhandwinner holt Ruud den Punkt zum 0:30. Es folgt der Patzer des US-Amerikaners am Netz, und der Norwege rhat drei Satzbälle. Beim zweiten verzieht Opelka den Smash, und Ruud holt Durchgang eins mit 6:3.

19:58 Uhr - Ruud - Opelka - 5:3

Der Longline Ruuds landet hauchdünn im Aus. Und das bedeutet, dass Opelka seine erste Breakchance für heute hat. Aber die vergibt der US-Amerikaner mit einem schnellen Returnfehler. Es geht mehrmals über Einstand. Ein weiterer Returnfehler Opelkas ist es aber schließlich, der seinem Gegner den Spielgewinn zum 5:3 beschert.

19:48 Uhr - Ruud - Opelka - 4:2

Ruud hat nicht den härtesten und besten Aufschlag, aber derzeit platziert er das Service sehr schön. Opelka, ohnehin nicht der beste Returnspieler, kann die Aufschläge seines Gegners schlecht lesen und kriegt den Rückschlag aktuell kaum noch auf die Seite des Norwegers. Der hat demnach erneut keine Mühe, das Break zu halten. 4:2 für Ruud.

19:42 Uhr - Ruud - Opelka - 3:2

Es gibt einen prominenten Gast im Publikum. Roger Federer hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich dabei zu sein, auch wenn er nicht auf dem Platz stehen kann. Unter großem Applaus wird er in der Halle begrüßt. Opelka hat kaum Schwierigkeiten bei seinem nächsten Aufschlagspiel und bleibt an Ruud dran.

19:38 Uhr - Ruud - Opelka - 3:1

Das ist ein Auftakt nach Maß für Ruud und das europäische Team, denn ein Break gegen Opelka ist eine Menge Wert. Jetzt gilt es aber, das eigene Service durchzubringen. Das gelingt ihm mühelos. Nach einem Returnfehler des US-Amerikaners steht es 3:1 für den Norweger.

19:34 Uhr - Ruud - Opelka - 2:1

Früher als erwartet bietet sich Ruud die Chance bei Aufschlag Opelka. Das erste Service des US-Amerikaners kommt jetzt nicht, und mit einem tollen Passierball holt sich der Norweger den Breakball. Und dann ist der Smash Opelkas nicht platziert genug, Ruud kommt noch einmal in den Ballwechsle zurück und holt sich schließlich den Punkt und das Break. 2:1 für Ruud.

19:28 Uhr - Ruud - Opelka - 1:1

Auch Ruud gewinnt sein erstes Aufschlagspiel. Die Ballwechsel sind allerdings erwartungsgemäß viel länger als beim Service von Opelka, denn der Norweger kommt nicht über den Aufschlag. Er verteilt die Bälle aber schön und verwandelt mit gut platzierten Winnern von der Grundlinie.

19:25 Uhr - Ruud - Opelka - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Opelka. Und das erste Spiel könnte hier durchaus sinnbildlich für den Matchverlauf sein. Der 2,11 Meter große Aufschlagriese macht entweder die direkten Punkte über das Service oder diktiert durch den guten Aufschlag die Ballwechsel und lässt Ruud keine Chance. Für den Europäer wird es darum gehen, die wohl wenigen Chancen zu nutzen, die sich ihm bieten, und selbst das Service nach Hause zu bringen.

INFO - Ruud - Opelka

Los geht es mit dem ersten Match des Tages. Ruud und Opelka beginnen soeben mit der Einspielphase, Es ist das dritte Duell der beiden Spieler. Beide bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den Norweger.

INFO - Die Teams

Die Teams werden unter dem Jubel der Zuschauer in der Halle begrüßt. Los geht es mit den Gästen aus Europa. Teamkapitän ist Tennislegende Björn Borg. Und auch die Weltauswahl wird von einem großen Namen angeführt. John McEnroe steht der Mannschaft voran.

INFO - Die Regeln

Es gibt maximal zwölf Matches, darunter drei Doppel. Pro Tag sind drei Einzel und ein Doppel angesetzt. Für Siege am Freitag bekommt jedes Team einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte. Das Team, das am Ende mehr Punkte auf dem Konto hat, gewinnt. Alle Spiele gehen über zwei Gewinnsätze. Falls beide Spieler einen Satz gewonnen haben, wird ein Super-Tiebreak für die Entscheidung sorgen.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum Auftakt des Laver Cups in Boston. Um 19:00 Uhr MESZ eröffnen Casper Ruud für Europa und Reilly Opelka für die Weltauswahl die Veranstaltung. Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein. Ab 21:00 Uhr zur zweiten Partie des Tages ist auch Eurosport 1 live im TV am Start.

Das könnte Euch auch interessieren: "Sind hier, um zu gewinnen": Zverev will vierten Sieg beim Laver Cup

Medvedev voller Vorfreude: "Alle werden gegen uns sein"

Laver Cup Laver Cup 2021 live im TV und im Livestream bei Eurosport 21/09/2021 AM 07:34