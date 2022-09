Tennis

Laver Cup: Björn Borg und John McEnroe würdigen die "Big Four" und beantworten die GOAT-Frage

Die Kapitäne des Team Europa und des Team Welt, Björn Borg und John McEnroe, haben vor dem Laver Cup die "unglaublichen" Erfolge von Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray gewürdigt. Die Veranstaltung in London in dieser Woche ist das letzte Mal, dass die "Big Four" nebeneinander antreten. Die Aussagen der beiden Teamkapitäne im Video.

