Laver Cup: Rafael Nadal spricht über seine Freundschaft zu Roger Federer: "Er war ein Vorbild für mich"

Rafael Nadal spricht exklusiv mit Eurosport über den Rücktritt von Roger Federer und wie stolz er ist, so viele wichtige Momente seiner Karriere mit dem Schweizer Rivalen geteilt zu haben. Am Freitag treten die beiden Freunde ein letztes Mal bei Laver Cup zusammen im Doppel an (23. - 25. September live auf Eurosport 1 und bei discovery+).

00:01:55, vor 22 Minuten