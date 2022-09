Tennis

Laver Cup: Roger Federer blickt auf besonderes Finale zurück: "Sowas passiert normalerweise nicht"

Roger Federer hat in einer seiner Karriere einige beeindruckende Spiele abgeliefert. Beim Laver Cup am Freitag (23.- 25. September live im Free-Tv auf Eurosport1 und bei discovery+) steht dann sein endgültg letztes Match an. Vorher blickt der Schweizer noch mal auf ein ganz besonderes Finale zurück. Die Aussagen des Tennis-Stars im Video.

00:00:59, vor einer Stunde