Dafür gibt es mehrere Gründe: Nicht zuletzt das gemäßigte Klima, das den Sport das ganze Jahr über begünstigt. Hinzu kommen die perfekten Verbindungen zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und den meisten europäischen Städten, das breite Angebot an Unterkünften (über 300.000 freie Betten auf der ganzen Insel) und die hervorragenden Sporteinrichtungen; Sport und Tourismus sind auf Mallorca eine himmlische Verbindung.

Die Menschen haben die Insel zu einer Covid-freien Zone gemacht und alle von den Behörden verhängten Maßnahmen respektiert, sodass es sicher ist, dorthin zu reisen.

Unter den Sportarten, die auf Mallorca eine idyllische Heimat gefunden haben, ist Tennis heute eine der beliebtesten. Dies zeigt sich erstens in der Zunahme der Zahl und des Niveaus der dort ausgetragenen Wettbewerbe und Turniere und zweitens in der wachsenden Zahl von Tennisakademien, die in den letzten Jahren aufgrund des Interesses an diesem Sport eröffnet wurden.

Einer der wichtigsten Wettbewerbe ist das ATP 250 Mallorca Championship, ein Herrenturnier auf sehr hohem Niveau. Auf den Plätzen des Mallorca Lawn Tennis & Country Club in der Stadt Santa Ponça wird die erste Ausgabe eines wichtigen Vorbereitungsturniers für Wimbledon ausgetragen. Es ist das erste Mal seit 19 Jahren, dass ein ATP 250er-Turnier auf Mallorca stattfindet, und das erste Mal in der Geschichte, dass es auf Rasen ausgetragen wird. Die Veranstaltung ist mit 900.000 Euro dotiert und wird vom 19. bis 26. Juni ausgetragen.

Ein weiterer hochrangiger Wettbewerb ist die ATP Challenger Tour (Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty), die vom 30. August bis 5. September zum dritten Mal auf den Plätzen der Rafa Nadal Academy ausgerichtet wird.

Aber das ist noch nicht alles an auf der Insel ausgetragenen Meisterschaften: Der ITF-Kalender sieht dort im Jahr 2021 verschiedene Besuche vor. Im Januar war Manacor (Rafa Nadal Academy) Austragungsort des Eröffnungsturniers der Turnierserie der Männer, und im März fanden drei aufeinanderfolgende Wettbewerbe der ITF-Frauenturniere dort statt. Außerdem werden am 25. September die Mallorca Seniors Open im Tennisclub Font de Sa Cala in Capdepera ausgetragen.

Mallorcas Interesse am Tennis wächst und damit auch die Zahl der Schulen, die in dieser beliebten Sportart ausbilden. In den letzten Jahren gab es eine Explosion von Trainingslagern für alle Altersgruppen und Tennislevel. Es stehen Wochentags- und Wochenendprogramme zur Verfügung, die alle von professionellen Fitness- und Tennistrainern betreut werden. Eine der wichtigsten ist die Rafa Nadal Academy von Movistar, die nicht nur als Hochleistungszentrum für junge Menschen aus der ganzen Welt konzipiert ist, sondern sich auch zu einem internationalen Bezugspunkt für Kinder und Erwachsene entwickelt hat, die das ganze Jahr über wöchentlich zum Training kommen.

Nach dem Ausbau, der sich in der Endphase befindet, wird die Akademie über 40 Tennisplätze (Sand, Hartbelag und Hallen), 13 Paddle-Tennisplätze (innen und außen), 2 Squashplätze und ein großes Medizin- und Physiotherapiezentrum verfügen. Es wird darüber hinaus die Heimat einer internationalen Schule (Rafa Nadal International School), eines Fitnesscenters und Spas (Rafa Nadal Club) und einer Sporttourismus-Residenz (Rafa Nadal Sports Center), alles in einem Komplex, der weiterhin sehr positiv zusammenarbeitet um Werbung für die Namen Manacor und Mallorca in der ganzen Welt zu machen.

Ebenfalls sehr beliebt ist die Guillermo-Vilas-Akademie in Palmanova, die über elf Sandplätze und zwei Kunststoffböden verfügt. Bekannt ist auch die Tennis Academy Mallorca in der Ortschaft Peguera, eine Schule, in der zwei ITS-Turniere ausgetragen werden. Zwei weitere exzellente Akademien mit ITS-Turnieren im Programm sind die Global Tennis Academy (Marratxí) und der Mallorca Tennis Club Teulera (Palma). Mehr als 30 weitere Klubs auf Mallorca kann man der Liste hinzufügen.

Mit einem solchen Angebot ist es mehr als nur eine Möglichkeit, qualitativ hochwertiges Tennis auf Mallorca zu genießen. Es ist ein echtes Sportsortiment, das ständig wächst und den höchsten Ansprüchen der Tennisliebhaber, sowohl der Zuschauer als auch der Spieler, gerecht wird.

