Es ist das größte Tennis-Match in Südafrika - und vielleicht auch auf der Welt? Roger Federer und Rafael Nadal wollen mit ihrem Spiel gegeneinander den Weltrekord brechen.

Im Cape Town Stadion in Kapstadt in Südafrika werden rund 50.000 Menschen erwartet - noch nie verfolgten so viele Menschen in einem Stadion oder in einer Halle ein Tennis-Match. Gleichzeitig wollen die beiden mit ihrem Benefizspiel Geld für den guten Zweck sammeln.

Die "Roger Federer Foundation" sammelt Geld für die Bildung von Kindern in Afrika. "Ich freue mich, wieder in Südafrika zu sein", sagte Federer auf der Pressekonferenz vor dem Show-Event. "Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich habe Familie hier und wollte seit Jahren hierher zurückkehren."

Federer und Nadal treffen auch im Doppel aufeinander

Mit ihm auf dem Court stehen wird Rafael Nadal, den er als Freund bezeichnet: "Es ist schön, dass du einen deiner größten Rivalen deinen Freund nennen kannst. Er hat sein Leben auf Mallorca - und ich habe meins. Aber wir sehen und auf der Tour und wir haben viele Promotiontermine zusammen. Wir genießen das, wenn wir uns treffen."

Neben ihrem Einzelmatch gegeneinander treffen sie auch im Doppel aufeinander. Federer spielt mit Bill Gates zusammen, Nadal mit Trevor Noah, einem sehr populären Kabarettisten und Schauspieler aus Südafrika.

Eurosport 2 überträgt das Doppel ab 19:30 Uhr und das Einzel ab 20:30 Uhr.

