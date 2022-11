"Ich würde nie behaupten, dass ich sie kenne. Aber ich habe sie im Laufe der Jahre bei vielen Tennismatches beobachtet und sie einige Male interviewt. Ich würde sagen, dass sie von allen Profis, denen ich begegnet bin, eine derjenigen ist, die auf keinen Fall absichtlich etwas tun würde", betont Mats Wilander, der seit vielen Jahren als TV-Experte für Eurosport im Einsatz ist.

Ihr sei der "Gedanke, zu betrügen, während meiner gesamten Karriere nicht gekommen, denn das widerspricht allen Werten, mit denen ich erzogen wurde", schrieb die einstige Nummer eins der Welt, die 2018 die French Open und 2019 Wimbledon gewann.

Es sei "heutzutage möglich, dass man versehentlich etwas in sich aufnimmt, von dem man vielleicht nichts weiß", sucht Wilander nach einer Erklärung für die positive Probe auf Roxadustat. Das unter anderem bei Nierenproblemen eingesetzte Mittel erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen und führt so, ähnlich wie EPO, zu einer besseren Sauerstoffversorgung.

Wilander: "Hoffe, dass Halep Namen reinwaschen kann"

Da er sich nicht vorstellen könne, "dass es in der Welt des Profi-Tennis jemanden gibt, der nicht weiß, was man einnehmen darf oder was nicht", glaube er an "einen klaren Fehler", der passiert sei.

Wie auch immer, Halep ist seit dem 21. Oktober auf unbestimmte Zeit gesperrt. Wie lange die Weltranglistenzehnte zuschauen muss, wird in den kommenden Wochen und Monaten abgeklärt.

Wilander drückt jedenfalls die Daumen für ein gutes Ende: "Ich hoffe, dass sie ihren Namen reinwaschen kann, denn ich möchte sie auf dem Platz sehen, weil ich davon ausgehe, dass sie unschuldig ist."

